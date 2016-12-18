Росіяни 209 разів за рік брязкали зброєю біля кордонів Латвії

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Національні збройні сили Латвії ретельно стежать за військовою діяльністю Росії з моменту анексії Криму

Торік військові літаки і кораблі Росії наближалися до кордонів Латвії 209 разів. Про це повідомляє Delfi із посиланням на дані міноборони Латвії.

Як повідомили в міноборони, у 2016 році російські літаки з'являлися біля кордонів Латвії 112 разів, кораблі – 97 разів.

Для порівняння: у 2015 році російську військову техніку біля латвійських кордонів було помічено понад 270 разів.

Національні збройні сили (НЗС) Латвії ідентифікували понад 140 польотів російських літаків, а також 130 випадків появи поблизу територіальних вод Латвії російських підводних човнів і кораблів.

Як і в попередні роки, Росія демонструвала широкий спектр озброєння: винищувачі, транспортні літаки, літаки-розвідники, фрегати, корвети, підводні човни та інші види військової техніки.

Як зазначили в міноборони, військова активність Росії в Західному військовому окрузі, який межує з країнами Балтії, значно зросла після анексії Криму у 2014 році – збільшилась інтенсивність військових навчань і їхні масштаби, розвивається і вдосконалюється військова інфраструктура, а літаки і кораблі з'являються в безпосередній близькості від кордонів Латвії.

У міноборони наголосили, що НЗС стежать за військовою діяльністю Росії з моменту анексії Криму і мають усі необхідні ресурси для виконання цих завдань.