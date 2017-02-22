Росіяни цікавляться війною в Донбасі більше, ніж погіршенням рівня власного життя, - опитування

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Серед найбільш значущих подій місяця відновлення боїв в Донбасі відзначили 25% опитаних

Війна на Донбасі очолила список подій, які найбільше запам'яталися жителям Росії за останній місяць, свідчать дані опитування «Левада-центру».

Так, серед найбільш значущих подій місяця відновлення боїв в Донбасі відзначили 25% опитаних, зростання цін/знецінення грошей/погіршення рівня життя – 22%, вступ Дональда Трампа на посаду президента США – 22% респондентів. Падіння військового літака ТУ-154 в Чорне море згадали 18% росіян.

Цікаво, що масові отруєння і смерті від отруєння рідиною «Боярышник» в Іркутську хвилює лише 17% жителів Росії, вбивство командира батальйону «Сомалі» Гіві – 16%, святкування Нового Року – 12%.

Опитування було проведено 17-20 лютого 2017 року серед 1600 респондентів у 104 населених пунктах РФ.