Росіяни готують провокації в Одесі на початку травня

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Росіяни готують провокації в Одесі у зв'язку з річницею трагічних подій 2 травня 2014 року

Провокації хочуть влаштувати під приводом відзначення річниці вшанування жертв подій в Одесі у 2014 році (2 травня) та Дня Перемоги (9 травня)

Російські спецслужби мають намір влаштувати провокації в Одеській області 2 та 9 травня.

Про це повідомляє прес-центр Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

У відомстві пояснили, що провокації хочуть влаштувати під приводом відзначення річниці вшанування жертв подій в Одесі у 2014 році (2 травня) та Дня Перемоги (9 травня). Таким чином під час акцій очікується, що зловмисники провокуватимуть сутички з патріотично налаштованими активістами та співробітниками правоохоронних органів. Тим часом російські новинні видання напишуть, що у південній частині України почав загострюватися міжнаціональний конфлікт.

«У цілому інформаційна кампанія підконтрольних Кремлю мас-медіа буде спрямована на нав’язування міжнародній спільноті переконань про утиски національних меншин в Україні з боку праворадикальних рухів і української влади та нестабільність безпекової ситуації у нашій державі», – наголосили у розвідці.

Це робиться для того, щоб значно погіршити імідж України в очах світової спільноти під час проведення конкурсу «Євробачення-2017».

Також у розвідці повідомили, що окупанти на Донбасі укріплюють передову під виглядом підготовки до параду.