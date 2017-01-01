Росіяни готуються розгорнути в Криму ще більше ракетних систем С-400

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Зенітні ракетні системи С-400 «Тріумф»

В російській армії поки не називають конкретних дат

Росія планує розмістити в анексованому Криму додаткові зенітні ракетні системи (ЗРС) С-400 «Тріумф».

Про це повідомив командувач 4-ї армії ВПС і ППО Росії генерал-лейтенант Віктор Севостьянов, передає «Інтерфакс».

«Звичайно, це передбачено. Про терміни я б не хотів поки що говорити», - сказав Севостьянов.

Нагадаємо, 14 січня на півострові заступив на бойове чергування зенітний ракетний полк, оснащений системою С-400.

Севостьянов повідомив, що полк ППО у Феодосії продовжить використовувати системи С-300.

«ЗРС С-300 з бойового чергування не знімалася в цьому полку. Вона досі веде бойове чергування», - сказав він.

«Ця система дозволяє одночасно супроводжувати і знищувати до 300 повітряних і наземних цілей, що діють на всьому діапазоні швидкостей і висот», - зазначив Севостьянов.

За його словами, ЗРС С-400, що заступила на бойове чергування в Криму, дозволяє відстежувати і знищувати цілі, виготовлені з використанням технологій «Стелс».

Нагадаємо, 13 січня повідомлялося, що росіяни розгорнули в Криму зенітно-ракетні системи С-400 «Тріумф».

С-400 «Тріумф» – російська зенітно-ракетна система великої і середньої дальності. Вона може вести вогонь одночасно по 36 цілям із наведенням на них до 72 ракет. «Тріумф» виявляє цілі на дальності до 600 кілометрів. Ракети запускаються вертикально, обстріл цілей установка може вести за всіма напрямками. С-400 також може використовувати різні типи ракет для ураження різних цілей.