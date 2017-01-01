  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Росіяни лякають луганчан наступом української армії

    • Сьогодні, 11:36
    • Розсилка

    Місцевим жителям пропонують евакуювати дітей та осіб похилого віку в напрямку РФ

    Військовослужбовці Російської Федерації поширюють інформацію про активізацію бойових дій у Луганській області.

    Читайте також

    Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.

    «Центром інформаційного протиборства (Новочеркаськ) Центру територіальних військ (Новочеркаськ) Південного ВО (Ростов-на-Дону) ЗС РФ поширюється інформація стосовно активізації бойових дій на території Луганської області», – йдеться у повідомленні.

    Як зазначається, місцевим жителям пропонують евакуювати дітей та осіб похилого віку в напрямку РФ, а також підготувати необхідний запас продовольства та питної води.

    «При цьому співробітниками центру здійснюються активні інформаційні заходи, спрямовані на звинувачення сил АТО у порушенні Мінських домовленостей та міжнародного права», – йдеться у повідомленні.

    Читайте також
    Бойовики на Донбасі Луганська область
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ