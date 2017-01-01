Росіяни лякають луганчан наступом української армії

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Місцевим жителям пропонують евакуювати дітей та осіб похилого віку в напрямку РФ

Військовослужбовці Російської Федерації поширюють інформацію про активізацію бойових дій у Луганській області.

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.

«Центром інформаційного протиборства (Новочеркаськ) Центру територіальних військ (Новочеркаськ) Південного ВО (Ростов-на-Дону) ЗС РФ поширюється інформація стосовно активізації бойових дій на території Луганської області», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, місцевим жителям пропонують евакуювати дітей та осіб похилого віку в напрямку РФ, а також підготувати необхідний запас продовольства та питної води.

«При цьому співробітниками центру здійснюються активні інформаційні заходи, спрямовані на звинувачення сил АТО у порушенні Мінських домовленостей та міжнародного права», – йдеться у повідомленні.