Росіяни не хочуть відпочивати в анексованому Криму – туроператори

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Росіяни втомилися економити та хочуть відпочивати за кордоном

Лідером із запланованого відпочинку росіян на травневі свята виявилася Туреччина, за нею Греція, Кіпр і Чехія. Про це повідомила голова Асоціації туроператорів Росії Майя Ломідзе, пише «Газета.ру».

Російські курорти разом зі курортами анексованого Криму потрапили лише на п'ятий рядок рейтингу. Експерти очікували, що повернення Туреччини призведе до перерозподілу потоків на виїзних напрямках, які виграли від її закриття, – таких як Кіпр, Греція, Іспанія, однак цього не сталося.

У низки операторів обсяг бронювання путівок до Туреччини перевищує навіть спокійні 2013-2014 роки, але разом з тим не менша активність спостерігається на інших середземноморських напрямках. «Ми пов'язуємо це зі зміною економічної ситуації і з втомою людей від обмеження себе у відпочинку. Людям набридло економити, вони готові їздити», – повідомила глава асоціації.

У АТОР відзначили, що пожвавлення попиту на виїзних напрямках призвело до відтоку відвідувачів з російських курортів. Середня вартість відпочинку по всіх об'єктах розміщення виросла для подорожуючих Росієї на 15–20%. При цьому якість сервісу за рік практично не змінилася, тому багато росіян сподіваються на швидке відкриття Єгипту. Особливо не хочуть люди відпочивати в анексованому Криму.

«В цілому позитивна динаміка на внутрішньому ринку зберігається, попит буде трохи вище, ніж в 2015 році, і можна порівняти з 2016-м, але ажіотажу немає. Причини економічні - на наших курортах виросли ціни, а сервіс залишився на колишньому рівні. Якщо порівнювати Краснодарський край і Крим, то в більшій мірі зниження торкнулося Криму», – сказала Ломідзе.

У цій ситуації російським туристам вигідніше відпочивати в інших країнах, де набагато краще якість сервісу при конкурентних цінах, додала вона.