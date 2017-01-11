Росіяни не помічають, як бідніють – дослідження

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Доходи росіян скорочуються більше двох років поспіль, при цьому вони самі часто не помічають погіршення

Близько 40% жителів Росії відчувають брак коштів на придбання продуктів і одягу, але приблизно половина не бачить у цьому серйозної проблеми. Експерти Вищої школи економіки пов'язують це зі звиканням росіян до зниження стандартів споживання, пише РБК.

Згідно з результатами дослідженням, реальні доходи росіян скорочуються понад два роки поспіль, востаннє їх приріст було зафіксовано у жовтні 2014 року, і відтоді вони впали на 12,7%, що призвело до різкого спаду споживання. Експерти наголошують, що темпи падіння споживчої активності навіть випереджають спад реальних доходів – з жовтня 2014 року по листопад 2016 року роздрібний оборот товарів і послуг скоротився на 15,4%.

При цьому значного погіршення оцінки росіянами власного матеріального становища під час опитувань не виявлено. За підрахунками експертів, у 2016 році труднощі з купівлею продуктів або одягу відчував 41% росіян. Водночас про неможливість купити потрібні товари і одночасно про своє погане матеріальне становище заявило лише 17% респондентів.

Намагаючись пристосуватися до умов, що змінилися, росіяни скорочують споживання товарів і послуг (41%) і переходять на більш дешеві продукти харчування (45%).

Незважаючи на критичну економічну ситуацію, Кремль продовжує виділяти величезні кошти на гібридну війну. Так, торік таємні видатки з федерального бюджету Росії зросли до 800 млрд рублів. Як відомо, більша частина видатків цієї категорії йде на фінансування армії. Крім того, у Путіна виділять понад мільярд рублів на поширення пропаганди у Франції.