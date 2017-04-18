Росіяни почали сумніватися, що анексія Криму пішла на користь РФ – опитування

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Кількість росіян, які вважають, що анексія Криму принесла їхній державі більше шкоди, ніж користі, становить 23%

Через два роки після анексії українського Криму та хвилі патріотизму і захоплення президентом РФ Путіним громадяни Російської Федерації почали потроху змінювати своє ставлення до загарбання півострова. Про це свідчать результати опитування «Левада-центру».

Кількість росіян, які вважають, що анексія Криму принесла їхній державі більше шкоди, ніж користі, становить 23%. Як видно з таблиці, у листопаді минулого року цей показник становив 19%. Водночас, очевидно, ці 4% становлять не ті, хто раніше радів анексії, а ті, хто визначився зі своїм ставленням до події. Респондентів, які вбачають в анексії лише позитив, не поменшало – як і в листопаді 2016-го, їх 64%.

Разом із тим 78% росіян вважають, що загарбанням півострова Росія не порушувала норм міжнародного права. Щоправда, і тут є певна тенденція: впевненість у правоті Путіна дещо похитнулася.

Водночас, як минулого і позаминулого року, незаконність дій щодо Криму не хвилює 71% росіян.

Одначе гордість за «розширення території» РФ не викликає у росіян бажання ділитися грошима з кримчанами. Понад половина – 55% – росіян вважають, що спрямовувати кошти з держбюджету на розвиток анексованого Криму в умовах скорочення видатків на освіту та науку, індексації пенсій – неправильно.

Як повідомлялося, чверть росіян нарешті зрозуміли, що між Україною і РФ триває війна.