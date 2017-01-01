Росіяни пояснили втечу комуніста Вороненкова до України спробою сховатися від слідства



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Денис Вороненков

У РФ Вороненков став фігурантом кримінальної справи про шахрайство і оголошений у федеральний розшук

Екс-депутат Держдуми РФ Денис Вороненков втік в Україну тому що щодо нього могли порушити кримінальну справу, зазначив глава Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін. Про це повідомляє «Интерфакс».

«Ми двічі вносили в прокуратуру подання щодо цього депутата, коли він ще мав цей статус. Два рази він проходив по організації шахрайських схем проти підприємців. Він поїхав тому, що ми повинні були залучити його до кримінальної відповідальності і, швидше за все, заарештували б», - сказав Бастрикін.

У Росії Вороненков став фігурантом кримінальної справи про шахрайство і оголошений у федеральний розшук. У грудні 2016 року він отримав українське громадянство.

Як відомо, депутат Держдуми РФ 6-го скликання Денис Вороненков переїхав до України в грудні 2016 року. 14 лютого стало відомо, що Вороненков отримав українське громадянство. Він пояснив, що, не хотів миритися з системою і боявся за своє життя у Росії.

Нагадаємо, в Росії оголосили у розшук екс-депутата Держдуми, який свідчив проти Януковича,

Раніше депутат дав свідчення у справі Януковича.

Нагадаємо, у Порошенка розповіли, як колишній російський комуніст отримав український паспорт.

Цікаво, що Денис Вороненков у 2014 році виступав із підтримкою сепаратистів.