Росіяни привчені жити при авторитарному правлінні, і ця звичка триватиме ще довго, - російський соціолог

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У великих містах росіяни готові жити при демократії по-європейськи. Але вони залишаються в меншості, - Гудков

СРСР ще не зник в Росії. Починаючи з 1990-х років росіяни перебувають у тривалому безперервному процесі падіння радянського режиму. Таку думку висловив російський соціолог, директор Аналітичного центру Юрія Левади Лев Гудков, пише французька газета La Croix.

За словами Гудкова, росіяни, в переважній своїй більшості, не протистоять авторитарності, оскільки репресивна система СРСР продовжує чинити сильний тиск на менталітет. «Звичайно, це не та атмосфера страху, що була за часів Сталіна. Однак наявність загрози підтримує стан занепокоєння і паралізує громадянське суспільство. «Гомо совєтікус» привчений жити при репресивному правлінні, і ця звичка триватиме досить довго», - зазначив він.

На думку соціолога, проблема полягає в тому, що в Росії все інститути державної влади підтримують інертність. «Володимир Путін дуже добре вміє на цьому грати, змішуючи у своїх виступах і посиланнях обороти, що залишилися від радянської і царистської спадщини, з елементами сучасності. Кінцевим результатом стає перебування в інерції, підживлюваної розміром країни і її кліматом», - розповів він.

«Звичайно, у великих містах росіяни готові жити при демократії по-європейськи. Але вони залишаються в меншості. Дві третини населення проживають в селах і маленьких містах, де спадщина СРСР виражена сильніше і побоювання змін набагато більше, де радянські спогади часто ідеалізовані і де присутнє щире прагнення до патерналістського режиму», - додав Гудков.

Як раніше повідомлялось, Гудков також констатував відносність так званої любові росіян до свого президента, незважаючи на деякі ознаки культу особи.