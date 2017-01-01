Росіяни, Путін замилює вам очі! – The Times

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Путін на коні

The Times: Путін – не супермен

Видання The Times висловило обурення піднесенням президента РФ Володимира Путіна росіянами до рівня напівбога.

«Ви правда вірите у всю цю нісенітницю? Ви всерйоз гадаєте, що ваш нинішній улюблений диктатор може будь-кого побороти в дзюдо? Прекрасно їздить верхи, отак без сорочки? Бореться з ведмедями? Пілотує суперскладні реактивні винищувачі? Виловлює сьомгу з річок Сибіру? Виглядає на подив молодо без жодних пластичних операцій, хоча його обличчя перестало нормально рухатися десять років тому? З легкістю розправляється з потенційними ворогами? Пірнає під арктичний лід і дістає безцінну античну кераміку? Або, якщо вже на те пішло, виграє на всіх виборах з неймовірним відривом? І тепер, вочевидь, бряжчить по клавішах на манер Шостаковича?» – пише видання.

«Звертаюся до доброго народу Росії. Хай би що припускав ваш великий бос, тут, на Заході, ми досі схильні добре ставитися до вашої країни... Але стривайте! Ми не дурні. Ми знаємо, коли нам замилюють очі, і ви повинні знати», – йдеться у статті.

Видання вказує, що Путін – не супермен: «Він не герой коміксів. Він нормальна людина, яка може помилятися. Поза сумнівом, у нього багато талантів, але не стільки, скільки ви думаєте, якщо вірите у те, в чому вас переконують. Підростіть, чорт забирай!»