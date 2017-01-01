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    Росіяни розказують в Гаазі, як бойовики на Донбасі знайшли зброю в шахтах

    • Сьогодні, 12:23
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    Представникк РФ не став коментувати докази, надані українською стороною, щодо використання бойовиками на Донбасі новітньої зброї, яка є на озброєнні лише російської армії

    Росія грунтує свою правову позицію на твердженні, що бойовики на Донбасі самі знайшли зброю – радянську, або залишену українською армією.

    Про це заявив під час розгляду українського позову в Гаазі один з представників РФ у процесі, глава департаменту з питань нових викликів за загроз Ілья Рогачев.

    «Головне джерело зброї, яка опинилася у повстанців  (за термінологією представника РФ - ЄП) – це запаси радянських часів, що були на території України

    Велика частина їх була залишена в шахтах Донбасу і опинилася у повстанців», - заявив він.

    «Крім того, велика частина була залишена українською армією, яка тікала», - додав російський дипломат.

    Рогачев не став коментувати докази, надані українською стороною, щодо використання бойовиками на Донбасі новітньої зброї, яка є на озброєнні лише російської армії.

    Варто також зауважити, що ключове сховище старої радянської зброї на Донбасі розташоване в Бахмуті (колишньому Артемівську). В 2014 році бойовики протягом тривалого намагалися захопити відповідну військову частину в Артемівську, але зустріли опір і не потрапили на територію.

    Нагадаємо, віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе вважає, що Росія на слуханнях за позовом України в Міжнародному суді ООН у Гаазі може використати ті самі сфабриковані «причини», якими вона маніпулює на міжнародних форумах.

    7 березня в Гаазі другий день слухань за позовом України в Міжнародному суді ООН, протягом якого російська сторона представлятиме свої аргументи.

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