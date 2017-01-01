Росіяни розказують в Гаазі, як бойовики на Донбасі знайшли зброю в шахтах

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Представникк РФ не став коментувати докази, надані українською стороною, щодо використання бойовиками на Донбасі новітньої зброї, яка є на озброєнні лише російської армії

Росія грунтує свою правову позицію на твердженні, що бойовики на Донбасі самі знайшли зброю – радянську, або залишену українською армією.

Про це заявив під час розгляду українського позову в Гаазі один з представників РФ у процесі, глава департаменту з питань нових викликів за загроз Ілья Рогачев.

«Головне джерело зброї, яка опинилася у повстанців (за термінологією представника РФ - ЄП) – це запаси радянських часів, що були на території України

Велика частина їх була залишена в шахтах Донбасу і опинилася у повстанців», - заявив він.

«Крім того, велика частина була залишена українською армією, яка тікала», - додав російський дипломат.

Рогачев не став коментувати докази, надані українською стороною, щодо використання бойовиками на Донбасі новітньої зброї, яка є на озброєнні лише російської армії.

Варто також зауважити, що ключове сховище старої радянської зброї на Донбасі розташоване в Бахмуті (колишньому Артемівську). В 2014 році бойовики протягом тривалого намагалися захопити відповідну військову частину в Артемівську, але зустріли опір і не потрапили на територію.

Нагадаємо, віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе вважає, що Росія на слуханнях за позовом України в Міжнародному суді ООН у Гаазі може використати ті самі сфабриковані «причини», якими вона маніпулює на міжнародних форумах.

7 березня в Гаазі другий день слухань за позовом України в Міжнародному суді ООН, протягом якого російська сторона представлятиме свої аргументи.