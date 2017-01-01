Росіяни стерплять зниження рівня життя в ім’я знищення «київської хунти» – Тимчук



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дмитро Тимчук

Нардеп не робив би ставку на те, що у Путіна закінчаться ресурси

Росія зі своїм зомбованим населенням піде на скорочення соціальної сфери заради того, щоб задавити ненависну «київську хунту». Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив військовий експерт, лідер групи «Інформаційний спротив», народний депутат Дмитро Тимчук, коментуючи варіант початку війни Росії з Україною на виснаження, міряючись, у кого який потенціал.

Тимчук наголосив, що не робив би ставку на те, що у Путіна закінчаться ресурси.

«Зрозуміло, що антиросійські санкції відіграють велику роль, очевидно, скорочується соціальна сфера у Росії, це викликає якесь незадоволення населення, і це стримує Кремль у багатьох напрямах. Але ж у України «запаси» в рази менші, ніж у РФ», - зазначив він.

Як повідомлялось, Тимчук також висловив думку, що нинішнє рішення міжнародного суду в ООН, яким він продовжив розслідування підтримки Росії тероризму на Донбасі, показало, що суд не готовий прийняти докази на користь того, що Росія напряму підтримує тероризм на Донбасі.