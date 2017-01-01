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    Росіяни стерплять зниження рівня життя в ім’я знищення «київської хунти» – Тимчук

    • Сьогодні, 10:18
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    Дмитро Тимчук
    Дмитро Тимчук

    Нардеп не робив би ставку на те, що у Путіна закінчаться ресурси

    Росія зі своїм зомбованим населенням піде на скорочення соціальної сфери заради того, щоб задавити ненависну «київську хунту». Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив військовий експерт, лідер групи «Інформаційний спротив», народний депутат Дмитро Тимчук, коментуючи варіант початку війни Росії з Україною на виснаження, міряючись, у кого який потенціал.

    Тимчук наголосив, що не робив би ставку на те, що у Путіна закінчаться ресурси.

    «Зрозуміло, що антиросійські санкції відіграють велику роль, очевидно, скорочується соціальна сфера у Росії, це викликає якесь незадоволення населення, і це стримує Кремль у багатьох напрямах. Але ж у України «запаси» в рази менші, ніж у РФ», - зазначив він.

    Як повідомлялось, Тимчук також висловив думку, що нинішнє рішення міжнародного суду в ООН, яким він продовжив розслідування підтримки Росії тероризму на Донбасі, показало, що суд не готовий прийняти докази на користь того, що Росія напряму підтримує тероризм на Донбасі.

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