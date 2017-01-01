Росіяни вчергове осоромилися з виконанням свого гімну

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Співачка двічі збилась вже в двох перших рядках російського гімну на фіналі ЧС з хокею

Перед фінальним матчем чемпіонату світу з хокею з м’ячем в Сандвікені між збірними Швеції та Росії (4: 3) на користь шведської команди, стався скандал з виконанням російського гімну.

Запрошена організаторами співачка повинна була виконати гімн а капела, проте дівчина не впоралася із завданням, двічі збившись вже в двох перших рядках, чим викликала невдоволення і свист публіки.

Виконавиця сказала: «Sorry» і продовжила з середини фрази.

Російські хокеїсти і вболівальники намагалися їй підспівувати.