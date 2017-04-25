Росіяни воюють із США, використовуючи… мову американської політики – The Washington Post

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Висловлювання з сучасного американського соціополітичного жаргону проникли в мову російських чиновників

«Стільки всього розділяє Сполучені Штати і Росію просто зараз, і здається, що цей список стає довшим з кожним днем: Україна, Іран, Сирія, Північна Корея, – пише The Washington Post. – Але є один спосіб, за допомогою якого Росія і Сполучені Штати зближуються. Вони використовують для цього мову американської політики».

«Візьмемо хоча б «фейкові новини» (fake news) – фраза, яка регулярно лунає, коли російські чиновники спростовують американські або європейські новинні репортажі. У російській мові повно слів зі значенням fake – «обман, фальшивка, подделка, утка» – залежно від того, про що йдеться: брехню, підробку, контрафакт чи сенсаційну вигадку, – йдеться в статті. – Але жодне з них повністю не відображає таке сучасне явище, як індустрія фальшивих веб-сайтів, твітів та інших постів у соціальних мережах, які створюються кимось і поширюются ботами».

«У російській мові немає слів, що означають саме це, тому журналісти почали вживати слово «фейк». «Поки Росія дрейфує все далі від ліберального, побудованого за західним зразком суспільства, яке малювали в своїй уяві деякі з її лідерів після падіння Радянського Союзу, американізми часто використовуються, щоб підкреслити цей зсув. Висловлювання з сучасного американського соціополітичного жаргону проникли в мову російських чиновників».

«Спроби звинувачувати Росію, які були й продовжуються використовуватися американським політичним істеблішментом, лицемірні», – сказала нещодавно Марія Захарова, прес-секретар російського міністерства закордонних справ, наводить приклад використання американізмів російськими чиновниками видання.