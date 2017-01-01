Росіяни знову вторглися в Україну зі своїм «гумконвоєм»

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Це 62-й гумконвой з РФ, який незаконно перетинає український кордон через неконтрольовані ділянки

Державна прикордонна служба підтверджує, що черговий російський гумконвой в'їхав на території України через тимчасово непідконтрольні ділянки кордону.

Про це повідомив помічник голови Держприкордонслужби - речник Держприкордонслужби Олег Слободян.

«Російська сторона в односторонньому порядку здійснила оформлення проходження «гумконвою». Загалом з 5:45 до 6:45 через російські пункти Донецьк та Матвєєв Курган на тимчасово непідконтрольні території України прослідували дві колони загальною чисельністю 40 вантажівок», - сказав Слободян.

«Оскільки Міжнародний комітет Червоного хреста не брав участі в огляді вантажів, відповідні представники нашої міжвідомчої групи могли лише візуально оглянути колони», - зазначив він.

За словам Слободяна, встановлено, що нібито у конвої продукти харчування і дитяче харчування.

«Однак ми не можемо стверджувати це достеменно», - додав Слободян.

Це 62-й гумконвой з РФ, який незаконно перетинає український кордон через неконтрольовані ділянки.

Як відомо, російська сторона відмовляється надавати Україні інформацію про зміст вантажу, а характер вантажу часто не відповідає зазначеному в повідомленнях з боку РФ.

За даними розвідки, автомобілі так званого «гумконвоя» раніше завозити на Донбас боєприпаси і зброю. Після встановлення залізничного руху, боєприпаси зазвичай перевозяться у потягах.

Росія відмовляється завозити гумконвої через контрольовані ділянки кордону з РФ, попри вимоги України.

Джерело: Українська правда