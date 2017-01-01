Росіянин намагався вивезти з України понад 230 старовинних монет

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Фото: Держприкордонслужба

Монети вилучено та направлено на експертизу

Прикордонники виявили на українсько-білоруському кордоні у громадянина Росії понад 230 старовинних монет. Про це повідомили у прес-службі ДПСУ.

Учора в пункті пропуску «Виступовичі», що на українсько-білоруському кордоні, прикордонники виявили в одному з транспортних засобів 233 монети, які, можливо, становлять історичну та культурну цінність.

Під час огляду автомобіля «КІА» української реєстрації, який рухався на виїзд до Білорусі, правоохоронці в багажному відділенні серед особистих речей виявили 228 монет часів Радянського Союзу та 5 монет часів Російської імперії. Перевезти незаконно монети через державний кордон намагався пасажир авто, 59-річний громадянин Росії.

Про знахідку повідомлено співробітників СБУ в Житомирській області. Монети вилучено та направлено на експертизу.