Росіянина у Мексиці лінчували за систематичні образи місцевих жителів: опубліковано відео

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Скріншот з відео Макєєв у своєму помешканні в Мексиці в кінці 2016 року

Макєєв знімав і викладав в інтернет відео, де він ображав оточуючих, в тому числі жінок і дітей

Натовп жителів мексиканського міста Канкун побив росіянина Олексія Макєєва через образливі відео. Про це повідомив завідувач консульським відділом російського посольства в Мексиці Дмитро Болбот.

«У мексиканському МЗС мені підтвердили інформацію про те, що він побитий. Його життю нічого не загрожує», - зазначив Болбот в коментарі ТАСС.

Мексиканці були незадоволені відео, які знімав і викладав в інтернет Макєєв. На них він ображав оточуючих, в тому числі жінок і дітей.

Видання Excelsior повідомляє, що обурені мексиканці зібралися біля будинку росіянина. Вони змусили його покинути будинок і почали бити.

В ході бійки один з місцевих жителів отримав ножове поранення. Excelsior пише, що Макєєв теж серйозно постраждав. Обидва чоловіки були доставлені в лікарню.

Росіянин Олександр Толмачов, що проживає в Канкуні, розповів РІА Новини, що постраждалий мексиканець помер в лікарні. Толмачов додав, що його звали Карлос Едуардо.

Джерело: Дождь