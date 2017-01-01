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    Росіянина у Мексиці лінчували за систематичні образи місцевих жителів: опубліковано відео

    • Сьогодні, 14:49
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    Макєєв у своєму помешканні в Мексиці в кінці 2016 року
    Скріншот з відео
    Макєєв у своєму помешканні в Мексиці в кінці 2016 року

    Макєєв знімав і викладав в інтернет відео, де він ображав оточуючих, в тому числі жінок і дітей

    Натовп жителів мексиканського міста Канкун побив росіянина Олексія Макєєва через образливі відео. Про це повідомив завідувач консульським відділом російського посольства в Мексиці Дмитро Болбот.

    «У мексиканському МЗС мені підтвердили інформацію про те, що він побитий. Його життю нічого не загрожує», - зазначив Болбот в коментарі ТАСС.

    Мексиканці були незадоволені відео, які знімав і викладав в інтернет Макєєв. На них він ображав оточуючих, в тому числі жінок і дітей.

    Видання Excelsior повідомляє, що обурені мексиканці зібралися біля будинку росіянина. Вони змусили його покинути будинок і почали бити.

    В ході бійки один з місцевих жителів отримав ножове поранення. Excelsior пише, що Макєєв теж серйозно постраждав. Обидва чоловіки були доставлені в лікарню.

    Росіянин Олександр Толмачов, що проживає в Канкуні, розповів РІА Новини, що постраждалий мексиканець помер в лікарні. Толмачов додав, що його звали Карлос Едуардо.

    Джерело: Дождь

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