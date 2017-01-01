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    Росіянина, який готував провокації в Одесі, затримали правоохоронці

    • Сьогодні, 10:44
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    Оперативники спецслужби виявили у&nbsp;росіянина друковані матеріали сепаратистського характеру.
    Фото: politeka.net
    Оперативники спецслужби виявили у росіянина друковані матеріали сепаратистського характеру.

    Чоловіку заборонено в’їзд в Україну на три роки

    Служба безпеки України не пропустила до України громадянина Росії, який їхав до Одеси для провокацій під час вшанування річниці трагічних подій 2 травня, передає  «Главком» з посиланням на прес-службу СБУ.

    «Громадянина Російської Федерації, який їхав до Одеси для провокацій під час вшанування річниці трагічних подій 2 травня, не пропустила на пункті міжнародного пропуску «Маяки — Паланка — Удобне» Служба безпеки України спільно з прикордонниками», — йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що під час огляду оперативники спецслужби виявили у росіянина друковані матеріали сепаратистського характеру, які він намагався приховати від митного та прикордонного контролю.

    Громадянину Російської Федерації відмовлено у пропуску на територію України та заборонено в’їзд строком на три роки.

    СБУ
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