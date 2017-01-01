Росіянина, який готував провокації в Одесі, затримали правоохоронці
- Сьогодні, 10:44
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Чоловіку заборонено в’їзд в Україну на три роки
Служба безпеки України не пропустила до України громадянина Росії, який їхав до Одеси для провокацій під час вшанування річниці трагічних подій 2 травня, передає «Главком» з посиланням на прес-службу СБУ.
«Громадянина Російської Федерації, який їхав до Одеси для провокацій під час вшанування річниці трагічних подій 2 травня, не пропустила на пункті міжнародного пропуску «Маяки — Паланка — Удобне» Служба безпеки України спільно з прикордонниками», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що під час огляду оперативники спецслужби виявили у росіянина друковані матеріали сепаратистського характеру, які він намагався приховати від митного та прикордонного контролю.
Громадянину Російської Федерації відмовлено у пропуску на територію України та заборонено в’їзд строком на три роки.