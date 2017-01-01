Росіянина, який воював в лавах «ДНР», посадили на 11 років

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Бойовик «ДНР»

Також суд виніс рішення конфіскувати майно бойовика

Торецький міськрайонний суд Донецької області засудив до одинадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна громадянина Російської Федерації за участь в бойових діях проти Збройних сил України. Про це повідомили у прес-службі Генпрокуратури.

В судовому засіданні доведено, що зазначений уродженець Москви, колишній співробітник правоохоронних органів РФ з січня 2015 року по вересень 2016 року брав участь у терористичній організації «ДНР», у складі одного з незаконних збройних підрозділів якої вчиняв акти збройного опору підрозділам сил АТО.

Чоловіка разом із боєприпасами було затримано восьмого вересня минулого року поблизу міста Торецьк.

Як повідомляв «Главком», нещодавно громадянина Бразилії, який вербував найманців та воював на боці терористичної організації «ДНР», засуджено до 13 років тюрми.