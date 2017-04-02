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    Росіянку заарештували на Балі за зберігання наркотиків

    • Сьогодні, 06:54
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    29-річна росіянка була затримана в курортному місті Кута

    Правоохоронні органи Індонезії заарештували громадянку Росії за зберігання наркотичних засобів, повідомляє газета The Jakarta Post.

    Відзначається, що 29-річна росіянка була затримана ще 23 березня в курортному місті Кута. За даними видання, вона проживає на Балі вже вісім років.

    Уточнюється, що у росіянки виявили 0,37 гр кристалічного метамфетаміну. Вона розповіла поліції, що придбала препарат у в'язниці Керобокан.

    В даний час поліція з'ясовує, хто міг продати їй наркотик. За словами представника місцевої поліції, росіянка наполягає на тому, що використовувала препарат в особистих цілях протягом року, який нібито допомагав їй працювати і «знаходити натхнення».

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