Росіянку заарештували на Балі за зберігання наркотиків

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29-річна росіянка була затримана в курортному місті Кута

Правоохоронні органи Індонезії заарештували громадянку Росії за зберігання наркотичних засобів, повідомляє газета The Jakarta Post.

Відзначається, що 29-річна росіянка була затримана ще 23 березня в курортному місті Кута. За даними видання, вона проживає на Балі вже вісім років.

Уточнюється, що у росіянки виявили 0,37 гр кристалічного метамфетаміну. Вона розповіла поліції, що придбала препарат у в'язниці Керобокан.

В даний час поліція з'ясовує, хто міг продати їй наркотик. За словами представника місцевої поліції, росіянка наполягає на тому, що використовувала препарат в особистих цілях протягом року, який нібито допомагав їй працювати і «знаходити натхнення».