Російська агресія в Україні є основною причиною зміцнення оборони в Європі - Столтенберг

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Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг

НАТО зміцнює колективну оборону у Європі для того, щоби жоден союзник НАТО не зазнавав того, що Україна зазнає з Росією з 2014 року, зазначив Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що головною причиною зміцнення колективної оборони НАТО в Європі є агресія Росії в Україні. Про це він заявив під час виступу в Університеті Джорджа Вашингтона в США.

За його словами, ситуація в Україні підриває всю ідею щодо правил підтримки миру та стабільності у Європі.

«Незаконна анексія Криму, підтримка Росією сепаратистів на сході України, подальша дестабілізація на сході України - це головні причини, чому НАТО зміцнює колективну оборону у Європі, для того, щоби жоден союзник НАТО не зазнавав того, що Україна зазнає з Росією з 2014 року», - сказав він.

Раніше, генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Йенс Столтенберг наголошував, що стратегія Альянсу зі стримування зовнішніх загроз не була причиною воєнного вторгнення Російської Федерації в Україну. Говорячи про дотримання Альянсом підходу у стримуванні будь-яких дій, які можуть стати загрозою для членів НАТО ззовні, він нагадав, що спочатку Росія використала воєнну силу проти України.

Крім того, Столтенберг знову закликав Росію використати значний вплив на підконтрольних їй бойовиків для дотримання режиму припинення вогню і відведення озброєння на Донбасі.

Нагадаємо, Північноатлантичний альянс активізував у Польщі багатонаціональний батальйон неподалік кордону з Калінінградською областю Росії.