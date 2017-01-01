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    Російська актриса Бочкарьова дасть концерт у Харкові попри поїздки до Криму

    • Сьогодні, 10:14
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    Наталя Бочкарьова
    Наталя Бочкарьова

    Дані про гастролі Бочкарьової у Криму після його окупації Росією є у відкритому доступі

    Відома російська актриса Наталя Бочкарьова, яка неодноразово виступала в окупованому Криму, планує дати в квітні 2017 року концерт у Харкові. Відповідні афіші розміщено в інтернеті.

    Дані про гастролі Бочкарьової у Криму після його окупації Росією є у відкритому доступі. За незаконне перетинання кордону України актрису занесли в базу сайту «Миротворець». У відповідь на запит «Апострофа» щодо існування обмежень для Бочкарьової СБУ повідомила: «Органами Служби безпеки України рішення про заборону в'їзду зазначеній вами громадянці РФ не приймалося».

    Нагадаємо, Служба безпеки України заборонила в'їзд в Україну відомому російському блогеру Артемію Лебедєву, який раніше відвідував окупований Крим і Донбас.

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    Фото apostrophe.ua
    Фото apostrophe.ua
    Фото apostrophe.ua
    Російська актриса Бочкарьова дасть концерт у Харкові попри поїздки до Криму

    Джерело: Апостроф

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