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Російський патріарх помолився за «всіх загиблих у революційній міжусобній брані»

Патріарх Московський і всієї Русі Кирило звернувся до віруючих із закликом не забувати про історичні уроки минулого століття, зокрема про жертви і біди, які принесли революційні події 1917 року, пише ТАСС.

Патріарх висловив надію, що «ніякі злочини, невинні жертви, брехня, наклеп і обман більше не будуть рушійною силою, яка змінює життя російського народу». Він особливо наголосив на важливості роботи з молодим поколінням, яке «відірване» від історії країни. «Дай Бог, щоб жодні життєві обставини не завадили їм зробити правильні висновки з найтяжчих уроків минулого століття», – додав Кирило.

На літургії у храмі, де перебуває державна ікона Божої Матері, патріарх прочитав молитву, а також заупокійні прохання про «всіх загиблих у революційній міжусобній брані».

Як повідомлялось, американські експерти дійшли висновку, що революція 1917 року, на думку Путіна, була катастрофою, оскільки вона безпосередньо призвела до відмови від територій, що були невід'ємною частиною Російської імперії.