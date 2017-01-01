Російська церква планує «освятити» води морів та океанів світу

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В анексованому Криму освячуватимуть Чорне море, а у Дагестані — Каспійське

Священики російської православної церкви планують «освятити» моря і океани в Росії та за її Межами з нагоди свята Хрещення. Зокрема, община церкви в Ісландії освятить води Атлантичного океану, повідомляє «Интерфакс».

«На океан підем, занурюватись будем», — розповів настоятель Свято-Ніколаєвського приходу в Рейк’явіку Тімофєй Золотускій.

Крім того, відбудеться освячення Сіамського заливу Південно-китайського моря у Тихому океані. Його здійснять священики російської православної церкви у Таїланді.

В анексованому Криму освячуватимуть Чорне море, а у Дагестані — Каспійське.