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    Російська церква планує «освятити» води морів та океанів світу

    • Сьогодні, 02:38
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    В анексованому Криму освячуватимуть Чорне море, а у Дагестані — Каспійське

    Священики російської православної церкви планують «освятити» моря і океани в Росії та за її Межами з нагоди свята Хрещення. Зокрема, община церкви в Ісландії освятить води Атлантичного океану, повідомляє «Интерфакс».

    «На океан підем, занурюватись будем», — розповів настоятель Свято-Ніколаєвського приходу в Рейк’явіку Тімофєй Золотускій.

    Крім того, відбудеться освячення Сіамського заливу Південно-китайського моря у Тихому океані. Його здійснять священики російської православної церкви у Таїланді.

    В анексованому Криму освячуватимуть Чорне море, а у Дагестані — Каспійське.

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