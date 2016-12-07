Російська церква поверне молитвами частину боргу позивачеві

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Суд постановив, що за здоров’я будівельників священники будуть возносити молитви

В Росії, арбітражний суд Нижегородської області затвердив мирову угоду між місцевою підрядною фірмою і Нижегородською Єпархією РПЦ, яка зобов’язана сплатити грошима лише частину боргу. Решта будівельники пробачили, отримавши обіцянку, що за їх здоров’я будуть возносити молитви.

Як говориться в опублікованому визначенні суду, нижегородське ТОВ «Ера» в серпні 2015 року подало до арбітражу позов про стягнення з Нижегородської Єпархії 458 тис. рублів боргу за проведене компанією техпереоснащення котельні та системи теплопостачання в одному з будинків Єпархії.

У суді сторони досягли домовленості, яку оформили мировою угодою.

За угодою сторін, Нижегородська єпархія взяла на себе зобов’язання сплатити частину вимог ТОВ «Ера» в розмірі 200 тис. рублів, а також обіцяла «підносити молитви за здоров’я раба Божого Арсеньєва Івана Михайловича і раба Божого Лапустіна Сергія Олександровича, їх сімей та благополуччя у всіх їх благих справах і починаннях».

ТОВ «Ера», в свою чергу, відмовилося «від своїх матеріально-правових вимог до відповідача, що складають предмет позовної заяви, в повному обсязі».

Джерело: Интерфакс