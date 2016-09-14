Російська делегація «принципово» не братиме участі у роботі зимової сесії ПАРЄ

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На раді Держдуми викреслили пункт участі Росії у ПАРЄ під час зимової сесії з плану міжнародної роботи російського парламенту

Російська делегація не братиме участі в зимовій сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), повідомив голова фракції «Справедливої Росії» Сергій Миронов. На раді Держдуми у вівторок, 17 січня, «ухвалено принципове рішення» викреслити цей пункт з плану міжнародної роботи російського парламенту, заявив він.

За словами Миронова, раніше депутати мали намір поїхати на січневу сесію асамблеї, якщо їм буде надано гарантії безперешкодної роботи. Найближча пленарна сесія ПАРЄ відбудеться у Страсбурзі 23–27 січня.

Раніше голова ПАРЄ Педро Аграмунт вказав, що не розраховує на участь російської делегації в роботі асамблеї в 2017 році. «Представники Росії не братимуть участі в цьому році, але ми шукатимемо якісь рішення протягом року», – заявив Аграмунт 12 січня в Москві. Одночасно він висловив надію на продовження діалогу ПАРЄ з РФ. «Я хочу, щоб асамблея була повноцінною, щоб в її роботі брали участь усі 47 держав, які входять до її складу», – наголосив Аграмунт.

Нагадаємо, Росію позбавили права голосу в ПАРЄ у 2014 році через політику Москви щодо України. Після цього РФ на знак протесту відмовилася від участі в сесіях ПАРЄ.

Джерело: DW