Російська «колонізація» Криму: на півострів із РФ їдуть чиновники і криміналітет

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Частка посадовців, присланих з РФ, у Криму досягає 70%

Російська окупаційна влада активно підтримує заселення Криму жителями різних регіонів РФ і замінює місцевих державних та муніципальних службовців на чиновників з різних регіонів Росії. Про це у своєму матеріалі для DT.UA пишуть експерти фонду «Майдан закордонних справ» Андрій Клименко, Юрій Смілянський, Тетяна Гучакова та Ольга Корбут.

За словами авторів, «колонізації» півострова сприяє мілітаризація Криму, яка означає збільшення на території півострова не тільки кількості військових, які є переважно контрактниками, а не призовниками, але і членів їх сімей.

«По-друге, активно використовується заміна кадрів: кримські державні й муніципальні службовці, незважаючи на лояльність, яку вони демонстрували до окупації та окупантів, системно і масово замінюються чиновниками з різних областей РФ, переважно з депресивних регіонів європейської частини Росії, зокрема північних, а також із віддалених міст Сибіру. З перших днів і впродовж усіх трьох років окупації Росія, спрямовуючи персонал із Москви та інших регіонів, продовжує методично формувати в Криму й Севастополі свій репресивний та управлінський апарат: силові структури, контрольні органи, «наглядачів» в органах республіканської і муніципальної влади окупованої території», – йдеться в статті.

Автори стверджують, що згідно з оцінками, отриманими на підставі аналізу публічної і інсайдерської інформації, частка посадовців, присланих з РФ, у підрозділах федеральних відомств РФ в Криму, підлеглих безпосередньо Москві, досягає 70%, а в місцевих відомствах, підпорядкованих Сімферополю, — 50%.

«Серед тенденцій, що простежувалися у 2016 р., — заміщення місцевих кадрів приїжджими стало проявлятися у сферах освіти та охорони здоров'я. Це відбувається внаслідок звільнення кримських фахівців через занижені рівні зарплат і підвищені бюрократичні вимоги до паперової звітності», – вказують експерти.

Крім цього, в Крим переселяються пенсіонери з північних регіонів РФ та представники російського кримінального світу. Автори також прогнозують, що в Криму залишаться на постійне проживання чимало російських робітників, які беруть участь у будівництві Керченського мосту та інших великих об'єктів інфраструктури.

«За офіційними даними органів статистики РФ, на 1 жовтня 2016 р. абсолютний приріст населення в Криму внаслідок міграції з регіонів РФ в 2014—2016 рр. становив 151 тис. 651 особу. Темп приросту населення Севастополя за рахунок міграції з регіонів РФ за період окупації до чисельності на 1 січня 2014 р. становить безпрецедентні 14,36%. Темп приросту населення Криму без Севастополя за рахунок міграції з регіонів РФ за період окупації до чисельності на 1 січня 2014 р. становить 4,9%%», – зазначають фахівці.