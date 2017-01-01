Російська компанія Rambler запускає портал в українському сегменті інтернету



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Електронна пошта Rambler

Компанія запускає проект rambler.ua

Російська компанія Rambler&Co запускає портал і електронну пошту в українському сегменті інтернету - rambler.ua

Про це йдеться у повідомленні на сайті компанії.

«Ми були, є і залишаємося сервісом поза політикою, орієнтованим на користувачів різних країн. Насамперед ми є каналом комунікації, технологією, що забезпечує зручність і оперативність взаємодії наших користувачів», - йдеться у повідомленні Rambler & Co.

В компанії запевняють, що тепер українці зможуть і далі читати новини на Rambler і завести пошту @rambler.ua.

«Всі бажаючі зможуть зберегти і перенести заблоковану поштову скриньку з іншого сервісу і продовжити використовувати його зі старою адресою», - додають в російській компанії.

Нагадаємо, 16 травня президент ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб. У ньому, зокрема, йдеться про блокування російських соцмереж та поштових служб. Також санкції передбачають блокування доступу до сервісів «Яндекс», 1С, «Софтлайн Груп», корпорації «Парус» і ще низки російських IT-компаній.

Національне агентство з питань запобігання корупції закликало суб’єктів декларування змінити у реєстрі декларацій електронні поштові адреси російських доменів.

Через українські санкції акції «Яндекса» вже почали дешевшати.

Зазначимо, загалом у санкційному списку 1228 фізичних та 468 юридичних осіб.

Читайте матеріал «Главкома» Гібридна війна в інтернеті: чи дійсно зникнуть «Яндекс», «Одноклассники» та «ВКонтакте»

Також читайте статтю «Главкома» Забанив сам президент. Хто і за що потрапив під нові санкції