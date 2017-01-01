Російська молодь не боїться путінського режиму, - Sueddeutsche Zeitung



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото Радіо Свобода

Молоде покоління росіян, які вийшли на протести у минулі вихідні, не пам'ятають репресії 2012-го року

Звіт про корумпованість російського прем'єр-міністра Дмитра Медведєва дійсно кошмарний. Опозиціонер Олексій Навальний і раніше викривав темні справи і таємне багатство кількох інших урядовців і людей з оточення президента Володимира Путіна. Але раніше ці обвинувачення викликали не обурення і протести, як у минулу неділю, а фаталізм і відчай у росіян. Про це пише німецьке видання Sueddeutsche Zeitung.

«Часто люди говорили: нехай вже буде ця корумпована еліта, яку ми знаємо, ніж нова, яка ще не набила собі кишені», - пише видання. Але цього разу все сталося інакше.

Вулиці кількох десятків російських міст були забиті людьми, хоча влада їм не дозволяла влаштовувати масові демонстрації. Учасники активно чинили опір затриманням і навіть у деяких випадках намагалися відбити затриманих. «Здається, у людей зник страх, який паралізував їх з часів протестів у день інавгурації Путіна 6 травня 2012 року, коли сталися сутички між демонстрантами і поліцією», - пише видання, нагадуючи, що потім близько 30 учасників тих подій переслідували засудили до в'язниці.

Експерти «Левада Центру» ще з 90-х років намагаються заміряти протестні настрої в Росії. Але з моменту анексії українського півострова Крим їхні звіти свідчили, що росіяни не готові виступати проти влади. В листопаді опитування свідчили, що лише один росіянин з десяти був готовий брати участь у політичних мітингах. Але тепер виявилося, що ця статистика не повна, тому що зазвичай в опитуваннях брали участь дорослі росіяни. А учасниками протестів у неділю були часто підлітки і студенти.

«Виходить, що покоління, яке з народження живе у Росії Володимира Путіна не вважає нормальним той факт, що корумпована еліта краде їхнє майбутнє», - йдеться в статті. Коли Росією прокотилася попередня хвиля протестів, вони були ще дітьми і не пам'ятають з власного досвіду про репресії.