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    Російська опозиціонерка розповіла, за що був вбитий Вороненков

    • Сьогодні, 13:47
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    Денис Вороненков
    Денис Вороненков

    Один з мотивів убивства екс-депутата РФ - бажання Кремля залякати потенційних втікачів

    Вбивство Дениса Вороненкова, безсумнівно, політичне. Проце під час прес-конференції в «Главкомі» сказала Ольга Курносова, російський опозиційний політик та громадський діяч.

    «Я б назвала це актом державного тероризму», - зазначила вона.

    За словами Курносової, Вороненков дав свідчення у справі екс-президента України Віктора Януковича. «Рішення у справі Януковича важливе не лише для України, а й для міжнародної спільноти і Росії, тому Москва так нервово сприймала те, що відбувається навколо цього», - сказала вона.

    Ще одним мотивом для вбивства Вороненкова російська опозиціонерка назвала бажання Кремля залякати тих, хто волів би вчинити так само, як екс-депутат Думи. «Посил наступний: якщо ти тікаєш, ми тебе знайдемо скрізь», - сказала вона.

    Курносова також поставила вбивство Вороненкова в один ряд із отруєнням Олександра Литвиненка. «Якщо із чимось порівнювати, то я б порівняла із вбивством Литвиненка. У Дениса був великий масив інформації, у тому числі і про зарубіжні рахунки високо посадовців ФСБ», - додала вона.

    Раніше повідомлялося, що у центрі Києва розстріляли двох людей.

    Пізніше стало відомо, що вбитий - Денис Вороненков.

    Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав вбивство колишнього російського депутата Дениса Вороненкова «звичною для Кремля показовою стратою свідків».

    Повне відео прес-конференції можна переглянути тут:

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