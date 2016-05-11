Російська православна церква знову «узялася» за «Херсонес»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

РПЦ висуває претензії на безоплатне користування 24 об'єктами музею-заповідника «Херсонес-Таврійський»

Російська православна церква поновила свої претензії на музей-заповідник «Херсонес-Таврійський», про це повідомляють «Риа Новости Крым» із посиланням на настоятеля Володимирського собору на території заповідника Сергія Халюту.

РПЦ висуває претензії на безоплатне користування 24 об'єктами музею-заповідника «Херсонес-Таврійський», які раніше належали Володимирському чоловічому монастирю.

Директор «Херсонеса» Світлана Мельникова вважає, що передача в користування церкви об'єктів заповідника завдасть йому величезних збитків. «Треба розуміти, що в тих будинках, на які претендує Сімферопольська єпархія, знаходяться експозиційні площі музею, фондосховища, реставраційні майстерні ... Подібне рішення (про передачу - ред.) завдасть великої шкоди херсонеському заповіднику і не дозволить йому розвиватися надалі», - заявила вона в ефірі севастопольського телеканалу НТС.

Нагадаємо, Російська православна церква вже направляла запит про передачу в безоплатне користування «Херсонеса» в Росмайно в 2016 році. Однак відомство відхилило його в зв'язку з наданням неповного переліку документів.

Заповідник Херсонес-Таврійський разом із його хорою на Гераклійському півострові входить до списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, проте з 2014 року моніторинг збереження музею-заповідника з боку організації не проводиться, оскільки вона не визнає анексію Криму Росією.