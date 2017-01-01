Російська сторона в СЦКК блокує відновлення теплопостачання в Авдіївку

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Постачальники газу мають можливість забезпечити постачання природнього газу на час, достатній для проведення ремонтних робіт

Російська сторона в Спільному центрі з контролю і координації блокує початок відновлювальних робіт в Авдіївці.

Про це повідомив заступник голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Євген Вілінський в facebook.

За його словами, постачальники газу мають можливість забезпечити постачання природнього газу на час, достатній для проведення ремонтних робіт, за умови, що СЦКК дасть дозвіл на їх проведення.

«Якщо коротко резюмувати, всі служби знаходяться на низькому старті в очікуванні дозволу СЦКК. Потрібен потужний тиск на його російську частину», – написав він.

Як повідомлялось, проросійські бойовики пошкодили останню лінію електропередач на Авдіївку Донецької області, місто залишилося без води, електрики і теплопостачання.

Нагадаємо, українські бійці захопили опорний пункт бойовиків під Авдіївкою.

Як відомо, бойовики рано вранці 29 січня обстріляли авдіївську промзону зі стрілецької зброї і мінометів, після чого влаштували штурм позицій українських військових.

За понеділок, 30 січня, на Донбасі зафіксовано 37 обстрілів з боку бойовиків. Троє українських військових загинуло, сімнадцять поранено і троє травмовано.