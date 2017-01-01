Російські війська в Сирії не потрапили під американський ракетний обстріл

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Запуск ракет з американського есмінця «Росс»

«Росія або була співучасницею хімічної атаки, або некомпетентною», - різко відреагував держсекретар США

Військові бази в Сирії, де розміщуються російські війська, не потрапили під ракетний удар США.

Про це повідомляє агентство Reuters, з посиланням на Пентагон.

Також, в американському Міноборони уточнили, що інформували Росію про підготовку ракетного удару.

Держсекретар США Рекс Тіллерсон водночас заявив, що Москва не виконала свої зобов'язання в рамках домовленості 2013 року про ліквідацію сирійської хімічної зброї, додає ВВС.

«Росія або була співучасницею хімічної атаки, або некомпетентною, не зумівши запобігти доступ її сирійського союзника до хімічної зброї», - сказав він.

Тіллерсон назвав атаку крилатими ракетами на авіабазу в Сирії співмірною відповіддю. За його словами, це свідчить про те, що президент Трамп готовий робити рішучі дії у відповідь на жахливі злочини.

Як повідомляв «Главком», президент США Дональд Трамп віддав наказ нанести удар по авіабазі в Сирії, з якої, за його словами, була здійснена хімічна атака в провінції Ідліб.

«Сьогодні я закликаю всі цивілізовані нації приєднатися до нас в прагненні покінчити з різаниною і кровопролиття в Сирії», - сказав він.

59 ракет класу Tomahawk були випущені з американського корабля в Середземному морі.

Удари були спрямовані проти баз сирійських ВВС, закритих ангарів, заправної і логістичної інфраструктури, бункерів зі зброєю, систем ППО і радарам.

«Удар є пропорційною відповіддю на «мерзенні дії Башара Асада». Аеродром в Шайрат, по якому були нанесені удари, використовувався для зберігання хімічної зброї та базування урядових ВПС», - повідомили у Пентагоні, додавши відео запуску ракет.