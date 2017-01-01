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    Російська влада прибрала з меморіалу Нємцову всі квіти і портрети політика

    • Сьогодні, 09:14
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    Меморіал Борису Нємцову
    Меморіал Борису Нємцову

    Поліція затримала біля меморіалу Борису Нємцову шістьох активістів

    У ніч на 27 лютого у центрі Москви біля влаштованого громадськістю «меморіалу» опозиційному політику Борису Нємцову поліція затримала шістьох людей. Про це повідомляє російський правозахисний портал «ОВД-Інфо».
    За його даними, до Москворецького мосту під’їхало чотири поліцейських автомобілі. Повідомляється, що у відділки відвезли шістьох активістів, серед яких одна жінка.

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    Разом з поліцією на місце затримання під’їхало декілька автомобілів, якими вивезли з мосту всі принесені людьми квіти і портрети вбитого опозиціонера.
    Напередодні повідомлялось також про затримання біля меморіалу Нємцову жінки, яка прийшла покласти квіти.
    У неділю в Москві відбувся «Марш пам’яті Нємцова». У ньому взяли участь близько 15 тисяч людей, за даними організаторів. Після завершення узгодженої з владою ходи деякі активісти вирушили до місця вбивства політика. Акції пам’яті Нємцова відбулися в багатьох містах Росії та світу.
    Опозиційного російського політика Бориса Нємцова застрелили 27 лютого 2015 року на Великому Москворецькому мосту в центрі Москви. За версією слідства, імовірним замовником і організатором злочину є колишній офіцер батальйону «Північ» Руслан Мухудінов. Йому висунуто заочне звинувачення, з листопада 2015 року він перебуває в міжнародному розшуку.

    Джерело: Радіо Свобода
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