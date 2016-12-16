Російська влада відреагувала на заяви Омеляна про «українську Кубань»

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У РФ заявили, що Україні своїми заявами «дражнить козацтво»

Влада РФ збирається вчити історії українських можновладців. Російські чиновники готові відправити керівництву України підручники з крайової історії та географії «для заповнення пробілу в знаннях про регіон». Про це повідомив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв, коментуючи заяву міністра інфраструктури України Володимира Омеляна про те, що Кубань - це «захоплена українська територія».

«Ми готові відправити міністру Омеляну партію підручників з історії та географії для заповнення пробілу в знаннях. І не треба дражнити козацтво, яке завжди захищало Кубань як частина російської землі. Кубань ніколи не була і не буде українською», - наводить його слова прес-служба адміністрації краю.

Він додав, що якщо Україна має дефіцит сільгосппродукції і продуктів харчування, це не означає, що «його треба вирішувати за рахунок Кубані». «Коли Катерина II дарувала запорізьким козакам в користування російську землю для створення козацьких куренів, вона не могла взяти до уваги продовольчі проблеми сучасної України, неіснуючої на той часовий історичний період, як такої», - додав Кондратьєв.

Раніше міністр інфраструктури в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що авіасполучення між Росією і Україною буде відновлено коли РФ поверне Україні «Крим, схід України, а також Кубань і інші захоплені колись Росією українські території».

Джерело: ТАСС