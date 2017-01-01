Російське МНС опублікувало список екіпажу затонулого суховантажу

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У списку - 11 чоловіків і жінка-кок

Міністерство надзвичайних ситуацій Росії опублікувало список екіпажу на борту затонулого суховантажу «Герої Арсеналу» в Керченській протоці.

Про це у середу повідомляє Центр журналістських розслідувань.

У списку 11 чоловіків і жінка-кок:

Глазко І. - Україна

Ведерников А. - Росія

Меснянкин А. - Україна

Синюк Д. - Україна

Патеєв Д. - Росія

Пантюхов А. - Україна

Каджая Л. - Грузія

Ганчевскій Н. - Україна

Бицюра А. - Україна

Черненко К. - Україна

Гончаренко А. - Україна

Свечкарь М. - Україна (кок)

Як відомо, судно «Герої Арсеналу», яке пливло з Азова до Туреччини з вантажем зерна, зазнало кораблетрощі.

На борту перебувало 12 осіб, з яких 9 українців. МЗС України підтвердило інформацію про 9 громадян України на судні.

Раніше повідомлялося, що «врятовано одну людину, інші поки що вважаються безвісти зниклими». Врятований – український моряк на прізвище Черненко, 1982 року народження.

Турецька компанія Gunes shipping з'ясовує обставини аварії в Чорному морі суховантажу «Герої Арсеналу», оператором якого вона є.

Наразі за повідомленням російських рятувальників, знайдено тіла трьох моряків. Один з них виявився живим, йому надають допомогу медики.