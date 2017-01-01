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    Російське МНС опублікувало список екіпажу затонулого суховантажу

    • Сьогодні, 17:19
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    Пошукові роботи МНС РФ&nbsp;
    Пошукові роботи МНС РФ 

    У списку - 11 чоловіків і жінка-кок

    Міністерство надзвичайних ситуацій Росії опублікувало список екіпажу на борту затонулого суховантажу «Герої Арсеналу» в Керченській протоці.

    Про це у середу повідомляє Центр журналістських розслідувань.

    У списку 11 чоловіків і жінка-кок:

    • Глазко І. - Україна
    • Ведерников А. - Росія
    • Меснянкин А. - Україна
    • Синюк Д. - Україна
    • Патеєв Д. - Росія
    • Пантюхов А. - Україна
    • Каджая Л. - Грузія
    • Ганчевскій Н. - Україна
    • Бицюра А. - Україна
    • Черненко К. - Україна
    • Гончаренко А. - Україна
    • Свечкарь М. - Україна (кок)

    Як відомо, судно «Герої Арсеналу», яке пливло з Азова до Туреччини з вантажем зерна, зазнало кораблетрощі.

    На борту перебувало 12 осіб, з яких 9 українців. МЗС України підтвердило інформацію про 9 громадян України на судні.

    Раніше повідомлялося, що «врятовано одну людину, інші поки що вважаються безвісти зниклими». Врятований – український моряк на прізвище Черненко, 1982 року народження.

    Турецька компанія Gunes shipping з'ясовує обставини аварії в Чорному морі суховантажу «Герої Арсеналу», оператором якого вона є.

    Наразі за повідомленням російських рятувальників, знайдено тіла трьох моряків. Один з них виявився живим, йому надають допомогу медики. 

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