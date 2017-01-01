Російське МНС опублікувало список екіпажу затонулого суховантажу
- Сьогодні, 17:19
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У списку - 11 чоловіків і жінка-кок
Міністерство надзвичайних ситуацій Росії опублікувало список екіпажу на борту затонулого суховантажу «Герої Арсеналу» в Керченській протоці.
Про це у середу повідомляє Центр журналістських розслідувань.
У списку 11 чоловіків і жінка-кок:
- Глазко І. - Україна
- Ведерников А. - Росія
- Меснянкин А. - Україна
- Синюк Д. - Україна
- Патеєв Д. - Росія
- Пантюхов А. - Україна
- Каджая Л. - Грузія
- Ганчевскій Н. - Україна
- Бицюра А. - Україна
- Черненко К. - Україна
- Гончаренко А. - Україна
- Свечкарь М. - Україна (кок)
Як відомо, судно «Герої Арсеналу», яке пливло з Азова до Туреччини з вантажем зерна, зазнало кораблетрощі.
На борту перебувало 12 осіб, з яких 9 українців. МЗС України підтвердило інформацію про 9 громадян України на судні.
Раніше повідомлялося, що «врятовано одну людину, інші поки що вважаються безвісти зниклими». Врятований – український моряк на прізвище Черненко, 1982 року народження.
Турецька компанія Gunes shipping з'ясовує обставини аварії в Чорному морі суховантажу «Герої Арсеналу», оператором якого вона є.
Наразі за повідомленням російських рятувальників, знайдено тіла трьох моряків. Один з них виявився живим, йому надають допомогу медики.