Російські банки перестали виплачувати пенсії в Україні

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Пенсійний фонд України зупиняє фінансування відділень російських банків, які потрапили під санкції

Через впровадження санкцій проти російських банків Пенсійний фонд України сьогодні зупинив фінансування відділень цих установ.

Про це йдеться у повідомленні Пенсійного фонду.

Зазначається, що рішення було прийняте після відповідного указу президента.

«Зазначене рішення стосується ПАТ «Сбербанк», ПАТ «ВіЕс Банк», ПАТ «Акціонерний комерційний промислово- інвестиційний банк», ПАТ «ВТБ БАНК» та ПАТ «БМ Банк», яким, зокрема, передбачена заборона розміщати державні кошти на рахунках цих установ», - йдеться у повідомленні.

«Пенсійний фонд України зупиняє фінансування відділень вищезазначених банків а пенсіонерам запропоновано альтернативні варіанти отримання пенсій», - повідомляють у Фонді.

Нагадаємо, що Нацбанк 22 березня ввів санкції за рішенням Ради національної безпеки та оборони проти «дочок» російських державних банків.

Cанкції проти «дочок» банків РФ не забороняють українським банкам з державною російською участю збільшувати капітал.