Російські бізнесмени вже облизуються на Липецьку фабрику Порошенка

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Губернатор Липецької області каже, що бажаючих придбати фабрику чимало

У купівлі Липецької фабрики Roshen зацікавлені кілька потенційних інвесторів. Про це заявив губернатор Липецької області Олег Корольов, передає російське агентство RNS. За його словами, перезапуск роботи фабрики можливий.

«Фабрика ж жива. Якщо дійде до того, до чого має дійти - до продажу, нові інвестори запустять протягом двох хвилин», - зазначив Корольов.

За його словами, інвестори зацікавлені в придбанні фабрики, однак Roshen поки не прийняв рішення про її продаж.

«Зацікавлених вистачає, і дуже приємно це усвідомлювати. І наші російські і неросійські. Інтерес є», - додав Корольов.

У той же час він відмовився назвати, хто зацікавлений в придбанні, посилаючись на конфіденційність інформації.

Нагадаємо, корпорація Roshen вирішила зупинити виробничу діяльність Липецької кондитерської фабрики (Росія). Також інформацію про закриття Липецької кондитерської фабрики підтвердили у прес-службі російського представництва компанії.

«Зазначається, що повну зупинку виробництва і консервацію виробничих і інфраструктурних об'єктів заплановано на квітень 2017 року. Таке рішення прийнято з економічних і політичних причин», – повідомляється на сайті.

Липецька кондитерська фабрика «Рошен» заявила про плановане звільнення 697 осіб. Початок звільнення робітників – 24 квітня, закінчення – 31 липня.

У Путіна вже прокоментували рішення «Рошен» закрити фабрику в Липецьку.

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