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    Російські десантники висадилися в чотирьох кілометрах від кордону з Україною - ЗМІ

    • Сьогодні, 19:44
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    Російські десантники
    Російські десантники

    Офіційно їх десантування позначалося як вчення, однак перед ними стоїть інше завдання, зазначив керівник відомства

    У 20-х числах квітня понад 700 псковських десантників з восьми літаків висадилися в чотирьох кілометрах від кордону з Україною.

    Про це повідомив керівник одного з силових відомств РФ з посиланням на керівництво 76-ї десантно-штурмової дивізії, пише сайт Псковська губернія.

    За його словами, ці військові будуть спрямовані на службу в окупований Крим на невизначений термін.

    Джерело стверджує, що всі 760 солдатів десантувалися на територію, близьку до кордону з Україною. Офіційно їх десантування позначалося як вчення, однак перед ними стоїть інше завдання, зазначив керівник відомства.

    Як повідомлялося раніше, президент Росії Володимир Путін підписав указ про призов у 2017 році на двомісячні військові збори росіян, які перебувають у запасі.

    Джерело: inforesist

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