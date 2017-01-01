Російські десантники влаштували масову бійку в окупованому Криму і тепер залякують потерпілих

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Російські десантники

Керівництво російських десантників змушує адвокатів затягувати розслідування

В окупованому Криму російські військовослужбовці влаштували масову бійку з місцевими жителями в одному з розважальних закладів м. Армянськ. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Інцидент стався ще 30 січня.

«Командування повітрянодесантних військ ЗС РФ вживає заходів із локалізації наслідків негативного впливу на імідж російських військ на тимчасово окупованій території АР Крим через участь військовослужбовців батальйонної тактичної групи 51-го парашутно-десантного полку (Тула) 106-ї повітрянодесантної дивізії у масовій бійці з місцевими жителями у розважальному закладі м. Армянськ», – йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, усвідомлюючи можливість застосування суворого покарання десантників за правопорушення, їхнє керівництво змушує адвокатів затягувати розслідування, одночасно під різними приводами шантажує та залякує потерпілих та свідків пригоди.