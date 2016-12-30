Російські дипломати не хочуть відлітати зі США економ-класом

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Російські дипломати в будь-якому випадку зможуть прибути в Росію до Нового року

Скарги російських дипломатів, які висилаються зі США, на відсутність квитків з Вашингтона до Москви не відповідають дійсності. Квитки на рейси з невеликою пересадкою вільно продаються, проте при цьому дипломатам довелося б летіти економ-класом. Про це повідомляє «Московский комсомолец».

Нагадаємо, що сьогодні вранці джерело «Интерфакса» поскаржилося на неможливість для російських дипломатів протягом 72 годин повернутися в Росіючерез відсутність квитків. 35 співробітників посольств змушені будуть, за словами джерела, відправитися в Нью-Йорк, з аеропорту якого і вилетіти в Росію.

Проте, пошук по агрегаторам продажів авіаквитків пропонує різні і недорогі варіанти перельотів з Вашингтона. Так, найбільш дешевий варіант обійдеться на даний момент трохи дешевше 34 тисяч рублів.

За цю суму до Москви можна буде дістатися за приблизно 14 годин з однією пересадкою - в Брюсселі. Є і більш швидше (трохи менше 13 годин) варіанти.

Проте, всі ці пропозиції знаходяться в економ-класі.

Додамо, що з Нью-Йорка на даний момент є прямі рейси, в шляху в них доведеться провести близько 9 годин.

Таким чином, російські дипломати в будь-якому випадку зможуть прибути в Росію до Нового року.

Нагадаємо, 29 грудня США заявили, що висилають із країни 35 російських дипломатів та запроваджують нові санкції через кібератаки під час президентської кампанії, за якими, ймовірно, стоїть Москва. У Росії заперечують будь-яке втручання у президентські вибори у США, які виграв республіканець Дональд Трамп.