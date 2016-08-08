Російські хакери намагалися обвалити платіжну систему України
- Сьогодні, 16:51
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Низка фактів дає підстави вважати, що ці кібератаки здійснювались з території Російської Федерації
В грудні минулого року українські фахівці виявили і заблокували атаки на фінансовий сектор з боку Росії.
Про це розповів керівник Служби з питань інформаційної безпеки Апарату Ради національної безпеки і оборони України Валентин Петров, повідомляє прес-центр відомства.
«Якби зловмисникам вдалося зробити те, що вони запланували, то в грудні, тобто наприкінці бюджетного року, було б заблоковано всі платежі до державного бюджету, всі соціальні виплати, що могло б призвести до соціального вибуху», - зазначив він.
За його словами, низка фактів дає підстави вважати, що ці кібератаки здійснювались з території Російської Федерації.
«Є дуже багато побічних ознак, які дозволяють нам з великою долею ймовірності казати, що до цих атак причетні структури Російської Федерації, або контрольовані нею структури, наприклад, хакерські угруповання, які працюють з урядом Росії», - зазначив Петров.
Він повідомив, що Україна за останні три роки неодноразово піддавалася російським кібератакам, і це стало певним випробуванням для країни.
«Оскільки Україна останні три роки перетворилася в випробувальний майданчик російської сучасної техніки, тактики і, зокрема, кібернетичної зброї, можна вважати, що з одного боку ці кібератаки були певним випробуванням», - зазначив він.
При цьому він додав, що та частина кібернетичних атак, які були здійснені на системи Державного казначейства та Міністерства фінансів, про яку стало відомо громадськості, - це лише невелика частина атак, з якими зіткнулися українські професійні відомства.
Він також повідомив, що Україна крім практичних заходів щодо запобігання і реагування на кібератаки, удосконалює і законодавчу базу для цього.
Нагадаємо, Міністерство фінансів і Державне казначейство втратили 3 терабайти інформації внаслідок хакерської атаки, яка сталась 6 грудня.
6 грудня хакери зламали сайт Державної казначейської служби України та Міністерства фінансів.
15 грудня хакери заблокували сайт «Укрзалізниці». Пізніше робота порталу була відновлена.
16 грудня сайт Мінінфраструктури також атакували хакери.