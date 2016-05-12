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    Російські командири змушують бойовиків робити селфі на Донбасі

    • Сьогодні, 14:55
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    Російські командири змушують бойовиків робити селфі на Дрнбасі
    Російські командири змушують бойовиків робити селфі на Дрнбасі

    Розвідка Міноборони: російські окупанти примушують своїх солдатів робити фотографії з передових позицій, щоб не втікали

    Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Facebook.

    Зазначається, що систематичні випадки самовільного залишення передових позицій військовослужбовцями змушують командування російських окупаційних військ вимагати підтвердження перебування військовослужбовців на місцях несення служби. Так, зокрема, особовому складу 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК ЗС РФ, що перебуває на передових позиціях, віддано розпорядження зробити фотографії, які підтверджують несення ними військової служби в окопах.

    Як повідомлялося раніше, військовослужбовці Російської Федерації на Донбасі у січні здійснили помилковий обстріл передових позицій власних підрозділів. Про це дізналося Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

    За її даними, 11 січня ц.р. мінометним розрахунком зі складу 11-го окремого мотострілецького полку (Макіївка) 1-го АК ЗС РФ здійснено помилковий обстріл передових позицій власних підрозділів, у результаті якого вбито одного та поранено трьох військовослужбовців полку. 

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