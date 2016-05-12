Російські командири змушують бойовиків робити селфі на Донбасі

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Російські командири змушують бойовиків робити селфі на Дрнбасі

Розвідка Міноборони: російські окупанти примушують своїх солдатів робити фотографії з передових позицій, щоб не втікали

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що систематичні випадки самовільного залишення передових позицій військовослужбовцями змушують командування російських окупаційних військ вимагати підтвердження перебування військовослужбовців на місцях несення служби. Так, зокрема, особовому складу 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК ЗС РФ, що перебуває на передових позиціях, віддано розпорядження зробити фотографії, які підтверджують несення ними військової служби в окопах.



