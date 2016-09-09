Російські компанії потрапили під санкції США, введені проти КНДР. Москва вимагає пояснень

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Будівля МЗС РФ

Росія хоче знати, чому США, які розширили санкції відносно Пхеньяну, включили в них три російські компанії

Заступник постійного представника Росії в ООН Володимир Сафронков зажадав від США роз'яснень через те, що росіяни потрапили під санкції Вашингтона проти Північної Кореї. Виступ Сафронкова прозвучав на засіданні Радбезу ООН, де Росія проголосувала за розширення санкцій ООН проти КНДР.

Проте російський дипломат зажадав роз'яснень, чому США, які розширили і власні санкції відносно Пхеньяну, включили в них три російські компанії і одного громадянина. «Даний крок викликає подив і глибоке розчарування», - підкреслив Сафронков.

Влада США ввели нові санкції проти КНДР 1 червня. Під них, зокрема, потрапили російські компанії Ardis-Bearings LLC, АТ «Незалежна нафтогазова компанія» (ННК), що належить екс-голові «Роснафти» Едуарду Худайнатову, і її дочірнє підприємство АТ «ННК-Приморськнафтопродукт». Крім того, санкції введені проти російського підприємця Ігоря Мічуріна.

Усі рахунки і активи громадян і компаній, що потрапили під санкції, підлягають заморожуванню на території США, а американським громадянам і фірмам заборонено укладати з ними угоди.

Худайнатов заявив ТАСС, що шокований санкціями проти його компаній. Російський МЗС вже засудив включення російських компаній до списку санкцій США.

Джерело: BBC