Російські літаки наблизилися до есмінця США в Чорному морі

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Російський Су-24 пролітає поблизу американського есмінця

У США назвали такі дії російської сторони «небезпечними і непрофесійними» маневрами, РФ усе заперечує

У вівторок, 14 лютого, військові США заявили, що минулого тижня в Чорному морі російські військові літаки неодноразово пролітали неподалік есмінця американських Військово-морських сил. У США назвали такі дії російської сторони «небезпечними і непрофесійними» маневрами.

Це перший інцидент такого роду, про який повідомили в адміністрації Трампа.

Представник Європейського командування США Капітан Денні Ернандес сказав про три окремих інциденти, що сталися 10 лютого за участю російських літаків і есмінця USS Porter. У двох брали участь літаки Су-24, ще в одному – Іл-38.

«USS Porter надсилав запити всім літакам і не отримав жодної відповіді. Такі інциденти викликають стурбованість, оскільки можуть призвести до нещасного випадку або прорахунку», – відзначив Ернандес.

Росія заперечує, що такі інциденти 10 лютого взагалі відбувалися. Про це заявив представник міністерства оборони Росії генерал-майор Ігор Конашенков.

США, а також представники європейських країн у 2016 році повідомляли про кілька схожих випадків з російськими літаками.