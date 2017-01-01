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    Російські офіцери з Донбасу тікають до Сирії – розвідка

    • Сьогодні, 11:20
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    Російські військові на Донбасі
    Російські військові на Донбасі

    Російські офіцери невдоволені умовами проходження служби на Донбасі

    Невдоволені умовами проходження служби на Донбасі російські офіцери намагаються перевестися до підрозділів, які відправляють для участі у бойових діях на території Сирії. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

    ГУР зазначає, що відзначається погіршення морально-психологічного стану офіцерів російських окупаційних військ, що пов’язано із невдоволенням умовами проходження служби, рівнем і своєчасністю виплати грошового забезпечення та наростаючими протиріччями між кадровими російськими військовослужбовцями та особовим складом підрозділів 1-го (Донецьк) і 2-го (Луганськ) АК ЗС РФ з-поміж місцевого населення.

    «В таких умовах російські офіцери здійснюють пошук зв’язків для переведення до інших з’єднань і військових частин ЗС РФ, самовільно залишають місця проходження служби та скоюють самогубства», – інформує українська розвідка.

    «Зокрема офіцери з’єднань і частин 1-го АК ЗС РФ намагаються уникнути подальшого проходження служби на тимчасово окупованих територіях України шляхом переведення до підрозділів, які направляються для участі у бойових діях на території Сирії та формуються в рамках розгортання 8-ї армії (Новочеркаськ) Південного військового округу ЗС РФ», – повідомляє ГУР.

    Також розвідка повідомила, що командир взводу 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1-го АК самовільно залишив військову частину зі зброєю.

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