Російські офіцери з Донбасу тікають до Сирії – розвідка

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Російські військові на Донбасі

Російські офіцери невдоволені умовами проходження служби на Донбасі

Невдоволені умовами проходження служби на Донбасі російські офіцери намагаються перевестися до підрозділів, які відправляють для участі у бойових діях на території Сирії. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

ГУР зазначає, що відзначається погіршення морально-психологічного стану офіцерів російських окупаційних військ, що пов’язано із невдоволенням умовами проходження служби, рівнем і своєчасністю виплати грошового забезпечення та наростаючими протиріччями між кадровими російськими військовослужбовцями та особовим складом підрозділів 1-го (Донецьк) і 2-го (Луганськ) АК ЗС РФ з-поміж місцевого населення.

«В таких умовах російські офіцери здійснюють пошук зв’язків для переведення до інших з’єднань і військових частин ЗС РФ, самовільно залишають місця проходження служби та скоюють самогубства», – інформує українська розвідка.

«Зокрема офіцери з’єднань і частин 1-го АК ЗС РФ намагаються уникнути подальшого проходження служби на тимчасово окупованих територіях України шляхом переведення до підрозділів, які направляються для участі у бойових діях на території Сирії та формуються в рамках розгортання 8-ї армії (Новочеркаськ) Південного військового округу ЗС РФ», – повідомляє ГУР.

Також розвідка повідомила, що командир взводу 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1-го АК самовільно залишив військову частину зі зброєю.