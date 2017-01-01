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    Російські окупанти натрапили на міни, які самі ж заклали напередодні, - розвідка

    • Вчора, 13:49
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    Морально-психологічний стан окупантів залишається на низькому рівні

    У частинах та підрозділах 2 АК (Луганськ) ЗС РФ відмічається відсутність взаємодії між підрозділами. Про це повідомляє головнео управління розвідки Міністерства оборони у себе на сторінці у Facebook.

     

    «7 січня ц.р. військовослужбовці 7 окремої мотострілецької бригади (Брянка) 2 АК (Луганськ) ЗС РФ під час висування на бойові позиції потрапили на мінне поле, що напередодні було встановлено саперами цієї ж бригади», - йдеться у повідомленні.

    Крім того, у зв'язку із незадовільними умовами матеріального та продовольчого забезпечення несення чергування на передових позиціях 11 окремого мотострілецькому полку (Макіївка) 1 АК (Донецьк) ЗС РФ морально-психологічний стан військовослужбовців залишається на низькому рівні. «Відмічаються випадки відкритої непокори та невдоволення умовами служби», - зазначили розвідники.

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