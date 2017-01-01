Російські окупанти внесли до списку екстремістів правозахисника за пост «Крим – це Україна»

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Сулейман Кадиров

Сулейману Кадирову також заблокували банківський рахунок, куди надходить пенсія

В тимчасово окупованому Криму активіста й правозахисника Сулеймана Кадирова внесено до списку екстремістів.

Про це повідомляє Крим.Реалії.

«Проти мене порушено кримінальну справу за мій пост «Крим – це Україна» і на підставі цього мене внесли до списку екстремістів. Блокували банківський рахунок, куди надходить моя пенсія. Вони не мали підстав робити цього, бо це мій єдиний заробіток. 10-річна дочка, стара мама, 4 члени родини - і я зараз лишився без пенсії», – сказав Кадиров.

Він додав, що рішення російської влади він планує оскаржити в Європейському суді.

«Як можна позбавити людину пенсії, що гарантується не лише міжнародним правом, але й конституцією Росії? Це соціальні виплати, вони не мають права її блокувати», – додав Кадиров.

Зазначимо, що російські силовики прийшли з обшуком до будинку кримськотатарського активіста Сулеймана Кадирова 5 жовтня 2016 року. Під час обшуку в нього вилучили ноутбук і телефон. Обшук відбувався через підозру щодо закликів до невизнання кордонів Російської Федерації та підтримки кримськотатарського батальйону «Аскер».

11 жовтня проти Сулеймана Кадирова росіяни порушили кримінальну справу за сепаратизм.