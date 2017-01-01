Російські окупанти забороняють потенційним призовникам виїжджати з Донбасу – розвідка

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Російські окупанти на Донбасі

Для виїзду з окупованих територій потенційним призовникам необхідно мати велику кількість довідок, отримання яких спеціально ускладнюється

Російське окупаційне командування забороняє молодим чоловікам залишати окуповану територію Донбасу, намагаючись таким чином укомплектувати свої підрозділи призовниками з місцевого населення.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Facebook.

«Російське окупаційне командування посилює заходи із недопущення відтоку мобілізаційного ресурсу з території т. зв. ДНР/ЛНР в інтересах забезпечення комплектування з’єднань і частин 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) АК ЗС РФ призовниками з числа місцевого населення», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, за даними розвідки, згідно з наказом окупаційного командування, «військові комісаріати і так звані правоохоронні органи зобов'язані максимально обмежити виїзд за межі «республік» молодих людей для продовження навчання».

«Для цього використовуються методи виховної роботи, залякування невизнанням дипломів, отриманих у ВНЗ України, відкриття кримінальних справ за дрібні правопорушення із забороною залишати місце проживання до завершення вступної кампанії у 2017 році», – йдеться в повідомлені.

У розвідці зазначають, що для виїзду з окупованих територій потенційним призовникам необхідно мати велику кількість довідок, отримання яких спеціально ускладнюється.